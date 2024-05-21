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НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Иностранные компании и ИП из ЕАЭС будут платить НДС при онлайн-продаже товаров российским физлицам

При продаже товаров физлицам через электронные площадки продавцами из стран ЕАЭС местом реализации будет считаться Россия. В этой связи такая онлайн-торговля будет облагаться НДС в России.

Законопроект с такой поправкой в НК готов ко второму чтению в Госдуме.

Моментом определения налоговой базы будет последний день квартала, в котором поступила оплата от покупателя.

Налоговая база – цена товара в пересчете на рубли по курсу ЦБ на последний день квартала.

При возврате товара исчисленная сумма НДС уменьшается на НДС с возвратов. Это происходит в том квартале, когда была возврат.

Если НДС с возвратов превышает исчисленный НДС за этот квартал, то излишки можноучесть в следующем квартале.

Такой нюанс прописали в поправках к проекту ко второму чтению.

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НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Иностранные компании и ИП из ЕАЭС будут платить НДС при онлайн-продаже товаров российским физлицам

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