🔥 Уже завтра бухгалтеры узнают, за что их могут привлечь к субсидиарной ответственности

21 мая в 11:00 мск пройдет вебинар «За что в 2024 году бухгалтера привлекут к ответственности: штрафы, уголовка, субсидиарка».
Собственников бизнеса могут привлечь к субсидиарной ответственности. Тогда им придется расплачиваться личными деньгами и имуществом по долгам компании. Но к субсидиарной ответственности могут привлечь и главного бухгалтера. На вебинаре разберем реальную практику привлечения бухгалтеров к субсидиарной ответственности в рамках банкротств.
На вебинаре разберем:
За что бухгалтера могут привлечь к субсидиарной ответственности.
Подходы судов к субсидиарке в отношении бухгалтеров.
Какие действия или бездействие могут стать фатальными для бухгалтера.
Как защитить себя от таких претензий и какова может быть стратегия защиты.
Ждем вас на вебинаре21 мая в 11:00 мск!
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