🔥 Уже завтра бухгалтеры узнают, за что их могут привлечь к субсидиарной ответственности

Узнай все про субсидиарную ответственность бухгалтера, чтобы не допустить ошибок и свести риск субсидиарной ответственности к нулю.

21 мая в 11:00 мск пройдет вебинар «За что в 2024 году бухгалтера привлекут к ответственности: штрафы, уголовка, субсидиарка».

Собственников бизнеса могут привлечь к субсидиарной ответственности. Тогда им придется расплачиваться личными деньгами и имуществом по долгам компании. Но к субсидиарной ответственности могут привлечь и главного бухгалтера. На вебинаре разберем реальную практику привлечения бухгалтеров к субсидиарной ответственности в рамках банкротств.

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На вебинаре разберем:

За что бухгалтера могут привлечь к субсидиарной ответственности.

Подходы судов к субсидиарке в отношении бухгалтеров.

Какие действия или бездействие могут стать фатальными для бухгалтера.

Как защитить себя от таких претензий и какова может быть стратегия защиты.

Ждем вас на вебинаре21 мая в 11:00 мск!