Самозанятым просят сохранить налоговую ставку до 2028 года

«Опора России» считает, что после реформы в налоговой системе ее параметры надо зафиксировать на 6 лет, а права самозанятых не менять. Это сохранит доверие к государству.

Президент «Опоры России» Александр Калинин заявил, что до 2028 года не нужно вносить изменения в режим «Налог на профессиональные доходы».

«Важно, чтобы эксперимент по спецрежиму "Налог на профессиональные доходы" не менялся до 2028 года. Законом Российской Федерации о специальном налоговом режиме гарантировано было, что этот режим не будет изменен до 2028 года», — сказал Калинин.

Также он добавил, что после донастройки налоговой системы нужно зафиксировать ее параметры на ближайшие 6 лет. Такой подход позволит сохранить доверие налогоплательщиков к государству и законодательству.

По мнению Калинина, изменения в налоговую систему и законопроект о налоговой амнистии за дробление бизнеса должны заработать с 1 января 2025 года.

Недавно мы писали, что глава Минфина Антон Силуанов назвал главной целью налоговой реформы сокращение неравенства. Прогрессивное налогообложение коснется только тех, у кого высокие доходы.

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