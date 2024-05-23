Росреестр поддержал самозапрет на совершение сделок с недвижимостью

Для защиты владельцев жилья от мошенников на портале Госуслуг появится возможность установить самозапрет на сделки с недвижимостью.

Собственники жилья смогут устанавливать самозапрет на совершение сделок с недвижимостью. Это можно будет сделать на портале Госуслуг или в МФЦ.

Механизм позволит лучше защитить население от мошенников, пишет ТАСС.

«Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, рассмотрев обращение в части установления "самозапрета" для граждан на совершение сделок с недвижимым имуществом, сообщает, что концептуально поддерживает разработку законопроекта, содержащего предлагаемый механизм», — сказано в письме Росреестра.

Сейчас в ЕГРН нельзя внести изменения без личного участия правообладателя, что также защищает владельцев от незаконных действий третьих лиц.