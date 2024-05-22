Прохождение медосмотра в выходные надо оплачивать. Причем в двойном размере

Определенные категории работников должны проходить периодические медицинские осмотры. Организовать это мероприятие должен работодатель за свой счет.

На время прохождения медосмотра за работниками сохраняется рабочее место и средний заработок.

При этом направление работника на медосмотр в его выходной день должно производиться по тем же правилам, что и привлечение к работе в нерабочие или праздничные дни.

Такой вывод делает Минтруд в письме от 09.04.2024 № 14-6/ООГ-2091.

Таким образом, оплачивать прохождение медосмотра в выходной день надо в двойном размере.

Узнайте больше о правилах выплат компенсаций и начисления зарплаты в выходные и праздничные дни на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С».

Вы научитесь рассчитывать пособия, командировочные и компенсации работникам, без ошибок заполнять отчетность, сможете составлять внутренние нормативные акты, принимать и увольнять сотрудников, вести кадровый учет — получите дополнительные навыки для карьерного роста.

Сейчас купить курс можно по выгодной цене за 4 290 рублей вместо 18 990 рублей!

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С» на 112 часов.