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Трудовое право

Прохождение медосмотра в выходные надо оплачивать. Причем в двойном размере

Определенные категории работников должны проходить периодические медицинские осмотры. Организовать это мероприятие должен работодатель за свой счет.

На время прохождения медосмотра за работниками сохраняется рабочее место и средний заработок.

При этом направление работника на медосмотр в его выходной день должно производиться по тем же правилам, что и привлечение к работе в нерабочие или праздничные дни.

Такой вывод делает Минтруд в письме от 09.04.2024 № 14-6/ООГ-2091.

Таким образом, оплачивать прохождение медосмотра в выходной день надо в двойном размере.

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Комментарии

2
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    какой бред! и даже письмо открывать никакого желания нет!

    Если у определённых работников есть обянность наличия мед осмотра, то к определённому числу он должен предоставить мед книжку о прохождении... И никто никуда его не направляет. Для зачем его "направлять" ?

    и... "благодарите Бога, что вами занимается Штирлиц: он у нас славится либерализмом и логикой…"

    ... будьте радые тому, что вам этот медосмотр оплатят!

  • бух2007

    Если у определённых работников есть обянность наличия мед осмотра, то к определённому числу он должен предоставить мед книжку о прохождении... И никто никуда его не направляет. Для зачем его "направлять" ?

    ну не все так однозначно. Есть особо принципиальные, которые не хотят тратить ни минуты своего свободного времени на рабочие дела.

    По ТК время прохождения медосмотра оплачивается. Обычно его в рабочее время проходят.

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Прохождение медосмотра в выходные надо оплачивать. Причем в двойном размере

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