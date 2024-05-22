Прохождение медосмотра в выходные надо оплачивать. Причем в двойном размере

На время прохождения медосмотра за работниками сохраняется рабочее место и средний заработок.
При этом направление работника на медосмотр в его выходной день должно производиться по тем же правилам, что и привлечение к работе в нерабочие или праздничные дни.
Такой вывод делает Минтруд в письме от 09.04.2024 № 14-6/ООГ-2091.
Таким образом, оплачивать прохождение медосмотра в выходной день надо в двойном размере.
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Комментарии2
какой бред! и даже письмо открывать никакого желания нет!
Если у определённых работников есть обянность наличия мед осмотра, то к определённому числу он должен предоставить мед книжку о прохождении... И никто никуда его не направляет. Для зачем его "направлять" ?
и... "благодарите Бога, что вами занимается Штирлиц: он у нас славится либерализмом и логикой…"
... будьте радые тому, что вам этот медосмотр оплатят!
ну не все так однозначно. Есть особо принципиальные, которые не хотят тратить ни минуты своего свободного времени на рабочие дела.
По ТК время прохождения медосмотра оплачивается. Обычно его в рабочее время проходят.