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HR

🔥 Как работают HR-специалисты и что происходит на рынке труда? Узнайте в новом канале от «Клерка»!

Специально для HR-менеджеров мы создали телеграм-канал, где вы можете задать вопрос коллегам, поделиться опытом, оставить свое экспертное мнение и просто прислать забавный профессиональный мем. О самых интересных постах и вопросах мы расскажем на «Клерке». Чем не отличный пиар для специалиста?

«Клерк» создал телеграм-канал HR Ди, где HR-специалисты смогут отдохнуть, пообщаться, обсудить профессиональные шутки и мемы, найти ответы на свои рабочие вопросы.

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В телеграм-канале приветствуется неформальное общение. Будем обсуждать инсайдерскую информацию и всю подноготную рынка труда. Заходите, подписывайтесь, делитесь лайфхаками.

Присоединяйтесь к нашему молодому, но уже амбициозному проекту!

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Платформа ОФД
Маркировка товаров

Маркировка для розницы и требования по ККТ, ОФД. Ответы на популярные вопросы 

Разбираем распространенные вопросы, которые задают розничные продавцы маркированной продукции.

Маркировка для розницы и требования по ККТ, ОФД. Ответы на популярные вопросы 

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
КИК

КИК могут в течение 2024 года передавать имущество без уплаты налогов

Для тех, кто хочет переписать активы или имущество контролируемой иностранной компании на себя, на 2024 год продлят налоговые льготы. Срок владения активами будут считать с момента, когда резидент владел ими через КИК.

«Мои самозанятые»
Расчеты с работниками

СБП, на карту или наличными: обзор способов оплаты для крупных компаний

Сегодня очень важно оставаться гибкими и оперативно реагировать на изменения рынка и потребностей клиентов. Иногда это требует быстрого масштабирования и привлечения внешних ресурсов.

СБП, на карту или наличными: обзор способов оплаты для крупных компаний

Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
СберКорус
Трудовые отношения

Наем сезонных сотрудников: отрасли, способы заключения договоров

В определенных сферах деятельности существуют периоды сильного спада, а также бурного роста. Содержать штат на постоянной основе может быть крайне накладно для работодателя, потому выходом станет наем сезонных сотрудников. Привлечь на работу их можно как по трудовому, так и по гражданско-правовому договору. 

Наем сезонных сотрудников: отрасли, способы заключения договоров
Ирина Невзорова
Обзор судебной практики

Дисциплинарное взыскание — выговор. За что и почему могут назначить?

Дисциплинарное взыскание — это санкция, которую может назначить работодатель за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

Информационные технологии

👔 Для коллективных исков могут создать платформу. С ней есть несколько проблем, говорит юрист: нужно не платформу создавать, а менять подходы судов

С помощью новой информационной системы коллективных исков потенциальные участники процесса смогут присоединиться к делу, а также следить за его ходом и действиями своих представителей.

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Утвердили новые реестры для подтверждения ставки НДС 0% при экспорте

Перевозчики и компании, оказывающие услуги по транспортировке газа, нефти и т. д. на экспорт, будут подтверждать ставку НДС 0% реестрами по новой форме.

HR

🔥 Как работают HR-специалисты и что происходит на рынке труда? Узнайте в новом канале от «Клерка»!

Специально для HR-менеджеров мы создали телеграм-канал, где вы можете задать вопрос коллегам, поделиться опытом, оставить свое экспертное мнение и просто прислать забавный профессиональный мем. О самых интересных постах и вопросах мы расскажем на «Клерке». Чем не отличный пиар для специалиста?

ТРИО

Особенности справочника номенклатуры в новых системах 1С:ERP 2

Статья будет полезна тем, кому только предстоит познакомиться с настройкой справочников 1C:ERP 2.

Особенности справочника номенклатуры в новых системах 1С:ERP 2
Законопроекты

Верховный суд дополнит УК статьей за мошенничество в налоговой сфере

Незаконный возврат налога войдет в отдельный состав преступления. Уголовку можно получить при сумме ущерба не меньше 25 000 рублей.

Сальдо ЕНС

По уточненке с налогом к уменьшению сальдо ЕНС увеличится только через 3 месяца

Некоторые бизнесмены очень удивляются, когда после сдачи уточненной декларации, по которой налог должен уменьшится, никакого уменьшения на едином налоговом счете (ЕНС) не происходит.

Дробление бизнеса

Уже завтра бухгалтеры разберутся с позицией ФНС и судов по дроблению бизнеса

Узнайте, кому ждать выездную налоговую проверку и будет ли амнистия по дроблению.

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Трудовое право

Прохождение медосмотра в выходные надо оплачивать. Причем в двойном размере

Определенные категории работников должны проходить периодические медицинские осмотры. Организовать это мероприятие должен работодатель за свой счет.

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Иван Шестак
Финансовый анализ

Традиционный vs. альтернативный подход к финансовому анализу бизнеса

Фраза «Совы не то, чем они кажутся» из сериала «Твин Пикс» прекрасно иллюстрирует идею финансового анализа. Его цель — показать состояние бизнеса. Однако если ориентироваться на такой подход, можно легко принять желаемое за действительное. Рассказываем, почему общепринятый подход может привести к ошибкам какой альтернативный метод анализа существует.

Традиционный vs. альтернативный подход к финансовому анализу бизнеса
Вклады

Госдума собирается запустить жилищные вклады в 2025 году

Новый инструмент для накопления сбережений позволит получать больше процентов, закрыть ипотеку. Жилищные вклады будут застрахованы на 10 млн рублей.

СберРешения
НДС

Оспаривание НДС и должная осмотрительность при выборе контрагентов

Рассказываем, когда налоговые органы могут оспорить право на принятие входного НДС к вычету и что такое должная осмотрительность при выборе контрагентов.

Оспаривание НДС и должная осмотрительность при выборе контрагентов
Бесплатно с Трудовое право

Ключевые отличия трудового договора и договора ГПХ. Как не ошибиться в терминологии. Мини-курс

Рассказываем в мини-курсе, какие ключевые отличия между трудовыми договором и договором ГПХ нужно знать, чтобы не возникло вопросов от налоговой.

Ключевые отличия трудового договора и договора ГПХ. Как не ошибиться в терминологии. Мини-курс
Государственные ведомства

Росреестр поддержал самозапрет на совершение сделок с недвижимостью

Для защиты владельцев жилья от мошенников на портале Госуслуг появится возможность установить самозапрет на сделки с недвижимостью.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Банки

Покупателям могут ограничить право на получение кешбэка

Клиенты банков злоупотребляют бонусными программами, получают кешбэк, а потом возвращают товары, указывая для перечисления средств вторую карту, чтобы сохранить бонусы на первой.

Интересные материалы

Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: ученые успешно разморозили мозг, Россия и Китай навсегда перестали использовать доллар, ставку могут повысить в июне

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

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