🔥 Как работают HR-специалисты и что происходит на рынке труда? Узнайте в новом канале от «Клерка»!
Специально для HR-менеджеров мы создали телеграм-канал, где вы можете задать вопрос коллегам, поделиться опытом, оставить свое экспертное мнение и просто прислать забавный профессиональный мем. О самых интересных постах и вопросах мы расскажем на «Клерке». Чем не отличный пиар для специалиста?
«Клерк» создал телеграм-канал HR Ди, где HR-специалисты смогут отдохнуть, пообщаться, обсудить профессиональные шутки и мемы, найти ответы на свои рабочие вопросы.
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