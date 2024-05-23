🔥 Как работают HR-специалисты и что происходит на рынке труда? Узнайте в новом канале от «Клерка»!

Традиционный vs. альтернативный подход к финансовому анализу бизнеса

Фраза «Совы не то, чем они кажутся» из сериала «Твин Пикс» прекрасно иллюстрирует идею финансового анализа. Его цель — показать состояние бизнеса. Однако если ориентироваться на такой подход, можно легко принять желаемое за действительное. Рассказываем, почему общепринятый подход может привести к ошибкам какой альтернативный метод анализа существует.