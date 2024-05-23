КИК могут в течение 2024 года передавать имущество без уплаты налогов

Для тех, кто хочет переписать активы или имущество контролируемой иностранной компании на себя, на 2024 год продлят налоговые льготы. Срок владения активами будут считать с момента, когда резидент владел ими через КИК.

Госдума в окончательном чтении приняла закон, который на 2024 год освободит от НДФЛ физлиц, которые получают имущество от собственных контролируемых иностранных компаний.

Кроме того, для освобождения от НДФЛ будет засчитан срок владения российскими активами через КИК при их продаже. Нужно владеть акциями больше 5 лет, недвижимостью и прочими видами имущества — свыше 3-х лет. По общему правилу срок владения отсчитывается заново после того, как документы были переоформлены.

Физлица считаются бенефициарами КИК, если их доля прямого или косвенного участия превышает 25%. Или 10% — когда налоговые резиденты контролируют больше 50% капитала такой компании.

Как рассказала «Коммерсанту» партнер «Б1» Мария Фролова, спрос на льготы, связанные с КИК, будет огромным. Возможность зачесть срок владения для освобождения от НДФЛ устранит налоговую несправедливость при «переписывании» собственных активов.

В конце 2022 года у жителей страны было 45,6 тыс. КИК, или на 21% больше, чем в 2021 году.