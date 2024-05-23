Без открытия счета в банке разрешили переводить до 100 000 рублей

Росфинмониторинг увидел риски нарушения антиотмывочного законодательства в отсутствии ограничений максимально возможной суммы перевода с упрощенной идентификаций клиента. Теперь для таких операций будет установлен порог в 100 тысяч рублей.

Госдума в окончательном чтении приняла закон, по которому без открытия банковского счета и при упрощенной идентификации клиенты смогут переводить до 100 тысяч рублей за один раз.

Сейчас при переводах свыше 15 000 рублей банки проводят упрощенную идентификацию клиента по паспортным данным. При этом максимальная сумма возможного перевода не была ограничена.

Такой подход не соответствует международным стандартам в области антиотмывочного законодательства и создает риски для проведения непрозрачных операций.

«В отсутствии такого порогового значения при упрощенной идентификации имеются риски использования названных переводов в противоправных целях», — сказал заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

Закон вступит в силу через год после официальной публикации.