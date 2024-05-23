Налоговый вычет можно получить без декларации

Социальные вычеты по НДФЛ налогоплательщики могут получить у работодателей в текущем году и без представления налоговой декларации.

Социальные вычеты по НДФЛ на обучение, лечение и спорт можно получить, не дожидаясь следующего года и не подавая налоговую декларацию.

«Если с начала года налогоплательщик уже выбрал максимальную сумму расходов для вычета, то он может обратиться в свою инспекцию с заявлением о подтверждении права на вычет для получения его у работодателя», — сказано на сайте ФНС.

Заявление можно отправить через личный кабинет налогоплательщика, а уведомление о подтверждении права на получение средств налоговики самостоятельно пришлют работодателю.

С 26 марта 2024 года начала действовать новая форма заявления. В ней скорректировали строку 070, где теперь можно указывать расходы на очное обучение супругов.

В 2024 году увеличили лимиты по расходам, которые входят в налоговый вычет. Можно вернуть 13% от 150 тыс. рублей, которые были потрачены на собственное образование, медицинские услуги и лекарства, на фитнес, страховку, а также на заключение договора с негосударственным пенсионным фондом.

На 15% вычета могут рассчитывать те, кто платит НДФЛ с доходов свыше 5 млн рублей в год.