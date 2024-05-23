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Проверки

Назван ключевой элемент реформы контроля и надзора: пишите досудебные жалобы

По мнению зампредседателя правительства Дмитрия Григоренко, обратная связь от бизнеса – ключевой элемент реформы контроля и надзора.

На совещании с деловыми кругами по вопросам совершенствования контрольно-надзорной деятельности Григоренко отметил, что правительство системно работает над снижением административной нагрузки на бизнес.

Реформа контрольно-надзорной деятельности ведется по трем направлениям:

  1. Создание понятных и исполнимых норм и правил.

  2. Прозрачная процедура контроля.

  3. Постоянное совершенствование этих этапов на основе обратной связи.

По итогам 2023 года было проведено 353 тыс. проверок. Это в 5 раз меньше по сравнению с 2019 годом. При этом контрольные мероприятия коснулись предпринимателей в меньшей степени – только одна из трех проверок проходила в отношении бизнеса.

«Чтобы добиться дальнейших улучшений, бизнес должен активнее участвовать в реформе контроля и надзора. Что важно – давать обратную связь через сервис досудебного обжалования. Это ключевой элемент реформы. Она позволяет нам выстраивать эффективную систему контроля, которая отвечает требованиям государства и при этом совершенно комфортна для предпринимательского сообщества», – сказал Григоренко.

Он напомнил, что по просьбе бизнес-объединений через портал Госуслуг была реализована возможность оспорить присвоенную объекту контроля категорию риска нарушения обязательных требований.

Для подачи заявлений об изменении категории риска используется уже существующий сервис досудебного обжалования решений контрольных органов. Нормативный срок рассмотрения такого заявления — 5 рабочих дней.

Концепция совершенствования контрольной деятельности предусматривает в том числе развитие и совершенствование механизма дистанционных проверок с помощью специального мобильного приложения, личного кабинета и прочих цифровых средств.

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