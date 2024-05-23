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С коммунальщиков будут спрашивать строже: штрафы повысили в разы

Госдума приняла закон, повышающий ответственность ресурсоснабжающих организаций за предоставление некачественных услуг ЖКХ — грязную воду, отключение света и отопления зимой и т. д.

Согласно закону, за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами при первом таком нарушении штрафы для должностных лиц — до 10 000 рублей, для юрлиц — до 50 000. При повторном ответственность будет еще строже: для должностных — до 30 000, для юрлиц — до 100 000.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин подчеркивал, что действующие штрафы нужно повысить.

«В настоящее время для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций штраф не превышает одной тысячи рублей, а для юридических — 10 тысяч. Поэтому им проще и дешевле нарушать, чем предоставлять вовремя качественные услуги», — говорил Володин.

Недавно мы писали, что власти хотят установить единый порог оплаты услуг ЖКХ.

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