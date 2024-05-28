В России появился первый исламский необанк

Клиенты HalalCard уже могут оформить ипотеку по исламским правилам, а также получать «халяльный кешбэк».

В стране запустили стартап с первым мусульманским необанком HalalCard. Организация уже предоставляет «исламскую ипотеку» и дает «халяльный кешбэк».

В разработке у HalalCard находятся устройства, которые могут переводить пожертвования в одно касание. Также у компании появится искусственный интеллект Мадиина. Об этом пишут «Ведомости».

«Главное отличие халяльного кешбэка от классического – средства получены не от прибыли банка, а от партнерских программ, что не противоречит законам шариата. У нас сотни партнеров, которые дают кешбэк до 30% от чека. Это популярные супермаркеты, рестораны, магазины одежды, отели, авиакомпании и многое другое», — сказал глава стартапа Ислам Ахмедшин.

Сейчас HalalCard доступен только в России. В ближайшее время сервис начнет обслуживать жителей Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Ранее мы писали, что Минфин начнет активно развивать исламский банкинг.