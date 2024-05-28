Мошенники обходят скоринговые системы банков, используя подставные цифровые личности

Мошенники на базе паспортов умерших людей способны создать цифровой профиль подставного лица для отмывания денег. К этому нужно быть готовым специалистам по скорингу и комплаенсу. Злоумышленникам хватает зачастую ФИО и номера телефона, чтобы похитить деньги.

Председатель комитета Ассоциации российских банковМаксим Семов в ходе XXII ежегодной Конференции по ПОД/ФТ заявил, что скоринговые системы и алгоритмы должны быть готовы к появлению виртуальных дропов —подставных цифровые личностей, созданных мошенниками, которые купили паспорта умерших людей. Из-за дропов банки несут потери до 20 млрд в год.

Если раньше мошенникам было нужно знать, где и сколько денег хранит человек, то сейчас достаточно узнать ФИО и номер телефона. Такая информация попадает в открытый доступ через сливы данных и с помощью самих пользователей, которые неосознанно предоставляют доступ злоумышленникам. Например, при установке мобильного приложения GetContact.

«Мы имеем дело с отраслью, которая хорошо организована и ориентирована на совершение преступлений. Если в этой отрасли есть речевой алгоритм, способный заставить жертву делать определенные вещи», — сказал Семов.

Есть теневые сервисы, которые предоставляют в аренду документы жертв, в том числе юридических лиц. На таких ресурсах сейчас предлагают консультации по 115-ФЗ, в которых рассказывают о процедурах банковского контроля и как ее обойти. Причем занимаются этим сами сотрудники кредитных организаций.

Банковская сфера рискует попасть в ловушку и заниматься имитацией деятельности. Например, будет колоссальное количество скоринговых инструментов для изучения клиентов, которые не имеют отношения к реальности.

С такой имитацией участники конференции предлагают бороться, повышая уровень знаний и действуя на опережение, не позволяя мошенникам перехватывать инициативу в информировании граждан.