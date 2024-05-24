Работники возмущаются, что аванс за май слишком маленький

Одну такую жалобу рассмотрел Роструд.
Дело в том, что в мае много праздничных дней, и все они приходятся на первую половину месяца. Рабочих дней в первую половину месяца мало.
Поэтому зарплата за первую половину месяца меньше, чем за вторую.
В других месяцах обычно аванс и зарплата примерно одинаковые. Но с январем и маем — другая ситуация.
Пример
У сотрудника оклад 50 000 руб.
В мае 20 рабочих дней, из них 8 дней – в первой половине месяца, 12 – во второй половине.
Аванс 50 000 / 20 х 8 – НДФЛ = 17 400.
Зарплата 50 000 – НДФЛ – 17 400 = 26 100.
Люди спрашивают – имеет ли право работодатель так неровно делить сумму зарплаты.
Ответ Роструда – в таком расчете все законно. Аванс должен быть рассчитан пропорционально отработанному времени.
А как ваши сотрудники реагируют на неравномерное разделение зарплаты на две части?
Ранее мы писали, можно ли маленькую зарплату выдавать 1 раз в месяц и не делить на части.
Разберитесь в нюансах трудового законодательства, правилах расчета выплат на онлайн-курсе «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С».
Вы научитесь вести кадровый учет, увольнять и принимать сотрудников, оформлять все виды рабочего времени, отпуска и пособия, вести воинский учет и работать в 1С:ЗУП.
До 27 мая вы можете купить курс по специальной цене за 3 690 рублей вместо
18 990 рублей!
После обучения вы получите сертификат о прохождении программы «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С» на 112 ак. часов.
Комментарии13
А у нас сотрудники всегда ходят и проверяют и им кажется, что начислили мало. А шеф постоянно проверяет и ему кажется, что начислили много. Вот так и живем.
это как на суде: прокурор просит больше, адвокат - меньше, а судья выносит приговор посрединке )))))
ну вот и с зарплатой так, видимо, получается. ))))))
Marina2022
отличное высказывание!!!!! заберу себе в копилку😀
Мои удивлялись только в январе 2023, почему так мало. Но я им все подробно объяснила, больше почти никто не спрашивает и не удивляется. Все честно, сколько отработал, за столько и получил)))