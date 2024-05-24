Работники возмущаются, что аванс за май слишком маленький

Люди начали получать аванс за май и пошли возмущения – почему так мало?

Одну такую жалобу рассмотрел Роструд.

Дело в том, что в мае много праздничных дней, и все они приходятся на первую половину месяца. Рабочих дней в первую половину месяца мало.

Поэтому зарплата за первую половину месяца меньше, чем за вторую.

В других месяцах обычно аванс и зарплата примерно одинаковые. Но с январем и маем — другая ситуация.

Пример У сотрудника оклад 50 000 руб. В мае 20 рабочих дней, из них 8 дней – в первой половине месяца, 12 – во второй половине. Аванс 50 000 / 20 х 8 – НДФЛ = 17 400. Зарплата 50 000 – НДФЛ – 17 400 = 26 100.

Люди спрашивают – имеет ли право работодатель так неровно делить сумму зарплаты.

Ответ Роструда – в таком расчете все законно. Аванс должен быть рассчитан пропорционально отработанному времени.

А как ваши сотрудники реагируют на неравномерное разделение зарплаты на две части?

Ранее мы писали, можно ли маленькую зарплату выдавать 1 раз в месяц и не делить на части.

Разберитесь в нюансах трудового законодательства, правилах расчета выплат на онлайн-курсе «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С».

Вы научитесь вести кадровый учет, увольнять и принимать сотрудников, оформлять все виды рабочего времени, отпуска и пособия, вести воинский учет и работать в 1С:ЗУП.

До 27 мая вы можете купить курс по специальной цене за 3 690 рублей вместо 18 990 рублей!

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С» на 112 ак. часов.