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Зарплата

Работники возмущаются, что аванс за май слишком маленький

Люди начали получать аванс за май и пошли возмущения – почему так мало?

Одну такую жалобу рассмотрел Роструд.

Дело в том, что в мае много праздничных дней, и все они приходятся на первую половину месяца. Рабочих дней в первую половину месяца мало.

Поэтому зарплата за первую половину месяца меньше, чем за вторую.

В других месяцах обычно аванс и зарплата примерно одинаковые. Но с январем и маем — другая ситуация.

Пример

У сотрудника оклад 50 000 руб.

В мае 20 рабочих дней, из них 8 дней – в первой половине месяца, 12 – во второй половине.

Аванс 50 000 / 20 х 8 – НДФЛ = 17 400.

Зарплата 50 000 – НДФЛ – 17 400 = 26 100.

Люди спрашивают – имеет ли право работодатель так неровно делить сумму зарплаты.

Ответ Роструда – в таком расчете все законно. Аванс должен быть рассчитан пропорционально отработанному времени.

А как ваши сотрудники реагируют на неравномерное разделение зарплаты на две части?

Ранее мы писали, можно ли маленькую зарплату выдавать 1 раз в месяц и не делить на части.

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Комментарии

13
  • Marina2022

    А у нас сотрудники всегда ходят и проверяют и им кажется, что начислили мало. А шеф постоянно проверяет и ему кажется, что начислили много. Вот так и живем.

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      это как на суде: прокурор просит больше, адвокат - меньше, а судья выносит приговор посрединке )))))

      ну вот и с зарплатой так, видимо, получается. ))))))

  • Королевская

    Мои удивлялись только в январе 2023, почему так мало. Но я им все подробно объяснила, больше почти никто не спрашивает и не удивляется. Все честно, сколько отработал, за столько и получил)))

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