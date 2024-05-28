Госдума защитит производителей продуктов от штрафов за недопоставку

В договорах с поставщиками торговые сети не согласовывают с поставщиками условия поставок продукции, а если условия не выполняются, производителей штрафуют за недопоставку товаров. Это собираются изменить.

В Госдуму внесли законопроект о защите прав поставщиков от штрафа за недопоставку товара, объем которого они не согласовывали. Например, в период ажиотажного спроса торговые сети заказывают в несколько раз больше продукции, чем указано в договоре. У поставщика может не быть нужный объем продукции, ведь он за несколько дней до поставки узнает, чего и сколько он должен отгрузить.

Все это нарушает один из основополагающих принципов гражданско-правового регулирования, установленный ст. 1 ГК и предусматривающий равенство прав участников гражданских правоотношений.

«При таком договоре сеть, возможно, получит деньги, а не товар. Покупатель рискует не увидеть нужный товар на полке, а производитель вынужден в цену товара закладывать риски неустойки. Такие отношения дают почву для произвола закупщику федеральных сетей», — сказал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Законопроект призван изменить ситуацию таким образом, чтобы у производителя была возможность заранее отказаться от заказа, который он не сможет выполнить.

«При непредсказуемости объемов поставки и обязательности всех заказов поставщики несут все связанные с этим риски неблагоприятных последствий и вынуждены платить торговым сетям штрафы, которые являются необоснованными, поскольку во многих случаях гражданско-правовая ответственность наступает за действия, которые не зависят от поставщиков, но которые с точки зрения сложившейся правоприменительной практики не могут быть квалифицированы как форс-мажорные, освобождающие от ответственности», — сказано в пояснительной записке.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сообщил, что отказ от существующей системы приведет или к отсутствию товара в магазинах, или к резкому и неконтролируемому росту цен.