46% работодателей согласны участвовать в финансировании пенсионных накоплений сотрудников

Пока что для компаний, готовых софинансировать участие своих сотрудников в программе долгосрочных сбережений, нет налоговых льгот, но они могут появиться.

О готовности софинансировать программы долгосрочных сбережений (ПДС) своих сотрудников заявили 46% компаний. В основном это представители бизнеса, которые занимаются производством, медициной и строительством.

Механизм софинансирования в ПДС можно использовать по аналогии с корпоративными пенсионными программами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервисов «СберНПФ» и «Работа.ру».

«Сейчас нет стимулирующих мер для предприятий, которые хотят делать взносы. Получается что, если компания пойдет на этот шаг, увеличится ее база по налогу на прибыль, а также ей придется дополнительно платить страховые социальные взносы», — сказал генеральный директор «СберНПФ» Александр Зарецкий.

Сейчас Минфин, ФНС и участники рынка НПФ рассматривают возможность установить налоговые послабления для работодателей, которые будут софинансировать пенсионные накопления своих сотрудников.

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