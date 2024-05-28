Банкам и МФО запретили выдавать кредиты клиентам с долговой нагрузкой выше 80%

Банк России ужесточил меры, направленные на ограничение кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов, займов. Такой подход, по мнению регулятора, позволит ограничить закредитованность населения.

Теперь банки и МФО не смогут оформлять необеспеченные кредиты или повышать лимиты по ним, если показатель долговой нагрузки (ПДН) клиента превысит 80%.

«Заемщики с более высокой долговой нагрузкой чаще допускают просрочки по кредитам, поэтому их доля в кредитном портфеле банков влияет на риск возможных потерь банка», — сказано на сайте ЦБ.

После того, как регулятор начал вводить ограничения, доля задолженности по необеспеченным кредитам заемщиков с ПДН больше 50% снизилась с 64% до 56%.