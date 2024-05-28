Работодатели будут сдавать в центр занятости новые формы отчетов

С 1 сентября 2024 года вводят 7 новых бланков для отчета работодателей о вакансиях, сокращении штата и т. д.

Опубликован приказ Минтруда от 16.04.2024 № 195н.

Утвердили такие новые бланки:

о ликвидации компании или «закрытии» ИП и о сокращении штата (форма № 1);

режиме неполного рабочего времени, простое (форма № 2);

простое (форма № 3);

временной дистанционке по инициативе работодателя (форма № 4);

банкротства работодателя (форма № 5);

вакансиях (форма № 6);

выполнении квот для инвалидов (форма № 7).

Форма №4

Отчитываться надо электронно через платформу «Работа в России».

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