Работодатели будут сдавать в центр занятости новые формы отчетов

Опубликован приказ Минтруда от 16.04.2024 № 195н.
Утвердили такие новые бланки:
о ликвидации компании или «закрытии» ИП и о сокращении штата (форма № 1);
режиме неполного рабочего времени, простое (форма № 2);
простое (форма № 3);
временной дистанционке по инициативе работодателя (форма № 4);
банкротства работодателя (форма № 5);
вакансиях (форма № 6);
выполнении квот для инвалидов (форма № 7).
Отчитываться надо электронно через платформу «Работа в России».
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