Банки спасли от мошенников 2 трлн рублей

С помощью информации от Центробанка заблокировали 14,8 тысяч сайтов и страниц в социальных сетях, через которые действовали мошенники. Банки отразили почти 14 млн попыток хищения денежных средств у своих клиентов.

В первом квартале 2024 года банки отразили около 13,9 млн попыток мошенников украсть деньги клиентов. Они предотвратили хищение на сумму 2 трлн рублей.

«Такие результаты во многом обусловлены тем, что кредитные организации постоянно совершенствуют свои антифрод-системы. Кроме того, банки продолжают модернизировать свои бизнес-процессы в преддверии вступления в силу закона о новых механизмах противодействия кибермошенникам», — сказано на сайте Центробанка.

С января по март 2024 года кибермошенникам удалось похитить у клиентов 4,3 млрд рублей. Это на 6,3% меньше, чем за тот же период 2023 года. Размер потерь вырос на 8%, а число мошеннических операций практически не изменилось.

На основании материалов Центробанка было заблокировано 14,8 тыс. мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях. Также регулятор передал операторам связи информацию о 48,6 тыс. телефонных номеров злоумышленников для последующей блокировки.