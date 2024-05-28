Какие действия совершают налоговики для выявления дробления

Разберитесь с позицией ФНС и судов. Узнайте, кому ждать выездную налоговую проверку и будет ли амнистия по дроблению.

ФНС начинает интересоваться компанией, когда ее выручка начинает приближаться к предельным показателям для применения упрощенных систем налогообложения. Инспекторы будут смотреть, что делает бизнес для сохранения права на УСН и насколько законны эти действия.

Например, налогоплательщик лишился права на применение упрощенки после того, как его контрагент по предварительной договоренности перестал оплачивать услуги. Налоговая доказала в суде, что компании были взаимозависимыми, а оплата перестала поступать по сговору, чтобы предприятие на УСН продолжало проходить по лимитам. Было установлено, что бизнес получил необоснованную налоговую выгоду. Это стало основанием для доначисления налогов.

Затем ФНС проводит предпроверочный анализ, присылает требования компании, контрагентам и всем возможным участникам схемы. На этой стадии могут проходить допросы всех лиц, которым может быть известно о дроблении бизнеса.

На основании полученной информации налоговики присваивают роли. Например, кто был выгодоприобретателем — для кого или из-за кого была создана схема. В отношении выгодоприобретателей проводят дополнительные мероприятия налогового контроля. Компании будут направлять точечные требования и приглашения аффилированным лицам на личную встречу. В рамах этой беседы бизнес будут побуждать к добровольной доплате налогов.

При отказе доплатить будет назначена камеральная или выездная налоговая проверка. Когда в отношении компании уже составили акт проверки, штрафов и пеней будет невозможно избежать. С налоговым органом нужно договариваться до назначения выездной проверки.

Несмотря на все разъяснения и позиции ФНС, сам налогоплательщик должен доказать, что не применял схемы незаконного дробления бизнеса. Если в процессе судебного разбирательства компания не сможет это подтвердить, суд примет сторону налогового органа.

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