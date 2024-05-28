Турецкие банки будут принимать больше платежей из России

Турция может расширить список товаров, расчеты по которым будут проходить в местных банках.

С июня банки Турции планируют возобновить расчеты с РФ по новому списку продукции, в который включат электронику, товары народного потребления и продукцию машиностроения.

С февраля 2024 года банковские операции проходили только по «зеленому списку» — платежи принимали за продовольствие, текстиль и медицину. Транзакции ужесточили из-за угрозы попасть под вторичные санкции. Об этом пишут «Известия».

Бизнес проводит платежи с Турцией через третьи страны, что в разы увеличивает сроки получения денежных средств, а также влияет на размеры комиссий и стоимость транзакций. Некоторые компании для бесперебойных расчетов открывают свои юрлица в Казахстане, Киргизии, Армении, Узбекистане, Белоруссии и ОАЭ.

Участники внешнеэкономической деятельности ждут, что в скором времени одним из способов расчетов по международным контрактам станут цифровые финансовые активы (ЦФА). Это поможет импортерам и экспортерам увеличить торговлю с дружественными странами.