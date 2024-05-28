Центробанк сможет требовать от банков прекратить деятельность за границей

Если банки с универсальной лицензий допустят нарушения при уведомлении ЦБ о получении долей в иностранной организации, регулятор обяжет их продать акции, а также закрыть офисы за границей.

Минфин подготовил законопроект, который даст Центробанку право потребовать от банков с универсальной лицензией прекратить владение акциями и долями иностранных компаний, а также закрыть офис за рубежом.

«Это позволит Банку России оперативно реагировать на ситуации, при которых иностранная инвестиция оказывает негативное влияние на финансовое состояние банка с универсальной лицензией», — сказано в пояснительной записке.

Кредитные организации с универсальной лицензией смогут покупать доли в иностранных юрлицах только на основании предварительного разрешения ЦБ и последующего уведомления регулятора.

Если будут замечены нарушения, Банк России потребует от банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организаций выйти из капитала операторов систем передачи финансовых сообщений.