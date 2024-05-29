Верховный суд не будет прекращать дела о клевете после примирения сторон

Новый законопроект позволит судьям тщательно изучать обстоятельства дел о клевете. Их переведут в категорию частно-публичного обвинения.

Верховный суд разработал законопроект, согласно которому уголовные дела о клевете без отягчающих обстоятельств не подлежат безусловному прекращению в связи с примирением сторон.

Дела о клевете будут переводить из категории частного обвинения в категорию частно-публичного. Об этом пишет РАПСИ.

«Предлагаемые в проекте изменения уголовно-процессуального законодательства направлены на обеспечение надлежащей охраны прав и свобод человека», — сказали в ВС.

Сейчас истец в делах о клевете обязан самостоятельно поддерживать обвинение в суде, а его неявка без уважительной причины становится основанием прекратить уголовное дело.

Законопроект позволит повысить уровень уголовно-правовой защиты лиц, пострадавших от клеветы, а также исключить судебное рассмотрение дел, по которым не нашлось подтверждений.