За работников из другой местности будут доплачивать большему числу компаний

Предложено расширить перечень работодателей, которым предоставляют субсидию на частичную компенсацию затрат на выплату зарплаты работникам, привлеченным из другой местности.

Список таких организаций расширят за счет предприятий, реализующих крупные проекты в приоритетных отраслях экономики, требующие массового привлечения работников из другой местности. Это будет содействовать привлечению работников в значимые для экономики организации.

Предложение прозвучало на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которое провела зампредседателя правительства Татьяна Голикова.

Тем самым поддержан проект постановления правительства с изменениями в постановление кабмина от 13.03.2021 № 362.