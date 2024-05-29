Какой режим налогообложения выбрать фрилансеру: советы от ФНС

Налоговики призывают фрилансеров легализовать свою деятельность и прозрачно уплачивать свои налоги, чтобы работать без риска и избежать штрафов.

О том, какой режим налогообложения можно использовать этим людям, рассказали в региональном УФНС.

Самозанятый на НПД

Самый простой вариант для уплаты налогов – это НДП. Но есть предел – заработок должен быть не более 2,4 млн рублей в год.

Если доход больше, самозанятость не подходит.

Отчетности при этом режиме нет. Надо только пробивать электронные чеки, но они автоматически формируются при занесении дохода в онлайн-приложение.

Налог рассчитывается также автоматически. При регистрации начисляются 10 тыс. бонусных рублей, которые можно использовать в счет будущего погашения налогов.

ИП на УСН

На УСН установлен предельный лимит доходов (в 2024 году – 265,8 млн руб.), предусмотрено освобождение от уплаты ряда налогов. Надо платить только налог по УСН и фиксированные взносы.

Физлицо с НДФЛ

Фрилансеру можно отчитаться и как физлицу, доходы которого признаются объектом обложения НДФЛ.

В данном случае надо самостоятельно исчислять налог с полученного дохода и сдавать декларацию 3-НДФЛ.