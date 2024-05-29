Какой режим налогообложения выбрать фрилансеру: советы от ФНС

О том, какой режим налогообложения можно использовать этим людям, рассказали в региональном УФНС.
Самозанятый на НПД
Самый простой вариант для уплаты налогов – это НДП. Но есть предел – заработок должен быть не более 2,4 млн рублей в год.
Если доход больше, самозанятость не подходит.
Отчетности при этом режиме нет. Надо только пробивать электронные чеки, но они автоматически формируются при занесении дохода в онлайн-приложение.
Налог рассчитывается также автоматически. При регистрации начисляются 10 тыс. бонусных рублей, которые можно использовать в счет будущего погашения налогов.
ИП на УСН
На УСН установлен предельный лимит доходов (в 2024 году – 265,8 млн руб.), предусмотрено освобождение от уплаты ряда налогов. Надо платить только налог по УСН и фиксированные взносы.
Физлицо с НДФЛ
Фрилансеру можно отчитаться и как физлицу, доходы которого признаются объектом обложения НДФЛ.
В данном случае надо самостоятельно исчислять налог с полученного дохода и сдавать декларацию 3-НДФЛ.
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