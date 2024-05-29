Узнайте, чем грозит работа с самозанятыми, уже сегодня в 15:00

Практически все компании страны работают с самозанятыми. Мониторинг Минтруда заставляет пересмотреть свои схемы работы с СМЗ-исполнителями.
На вебинаре «Проверки Минтруда: чем грозит работа с самозанятыми в 2024 году»разберемся с критериями мониторинга и с лимитами на работу с самозанятыми, установленными Минтрудом, а также с тем, что нужно изменить в своих схемах работы с самозанятыми. Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!
На вебинаре разберем:
Критерии и лимиты работы с самозанятыми.
Межведомственные комиссии ФНС и Роструда: полномочия и обмен данными.
Опасные признаки работы с самозанятыми.
Как ФНС проверяет самозанятых.
Санкции за подмену договора. Что будет если договор с самозанятым признают трудовым.
Первые громкие дела по работе с самозанятыми.
Ждем вас на вебинаре 29 мая в 15:00 мск!
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