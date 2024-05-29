Узнайте, чем грозит работа с самозанятыми, уже сегодня в 15:00

Проверьте свои показатели работы с самозанятыми и подготовьтесь к мониторингу Минтруда.

Практически все компании страны работают с самозанятыми. Мониторинг Минтруда заставляет пересмотреть свои схемы работы с СМЗ-исполнителями.

На вебинаре «Проверки Минтруда: чем грозит работа с самозанятыми в 2024 году»разберемся с критериями мониторинга и с лимитами на работу с самозанятыми, установленными Минтрудом, а также с тем, что нужно изменить в своих схемах работы с самозанятыми. Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!

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На вебинаре разберем:

Критерии и лимиты работы с самозанятыми.

Межведомственные комиссии ФНС и Роструда: полномочия и обмен данными.

Опасные признаки работы с самозанятыми.

Как ФНС проверяет самозанятых.

Санкции за подмену договора. Что будет если договор с самозанятым признают трудовым.

Первые громкие дела по работе с самозанятыми.

Ждем вас на вебинаре 29 мая в 15:00 мск!