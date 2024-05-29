⚡️Минфин внес в правительство пакет поправок по налогам. С доходов свыше 2,4 млн в год НДФЛ будет 15 %

Министерство ожидает, что Госдума примет поправки в весеннюю сессию и они начнут работать уже с 1 января 2025 года.

Минфин внес в Правительство пакет законопроектов, в которые входят поправки в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Кроме того, поправки касаются НК и Бюджетного кодекса.

Ожидается, что изменения будут приняты Госдумой в весеннюю сессию, что позволит реализовать поручения президента. Об этом сказано на сайте Минфина.

«При разработке поправок мы опирались на рекомендации Госдумы. Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие 6 лет. И даст рост экономического благосостояния страны», — сказал министр финансов Антон Силуанов.

Согласно законопроекту Минфина, будет расширена прогрессивная шкала НДФЛ. Вместо двух существующих ступеней она будет выглядеть следующим образом:

13% при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);

15% для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. руб. в месяц (2,4–5 млн руб. в год). В Госдуме ранее рекомендовали установить 15-процентный НДФЛ для доходов выше 150 тыс. руб. в месяц;

18% для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц (5–20 млн руб. в год);

20% для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн руб. в год);

22% при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год).

Семьям с двумя и более детьми, которые имеют доход ниже 1,5 прожиточных минимумов будет предложен налоговый вычет для снижения их НДФЛ до 6%.

Выплаты, которые получают участники СВО, не попадут под прогрессивную шкалу налогообложения.

Бизнесу предложат альтернативу по выплате НДС:

либо общий режим со ставкой 20% (10% для определенной категории товаров) и всеми вычетами;

либо 5% НДС без права на вычеты при выручке 60-250 млн руб. и 7% при выручке 250-450 млн рублей.

Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.