Переток кадров в другие страны исключен: новая прогрессивная шкала НДФЛ сохранит конкурентоспособность

Предложенная Минфином прогрессивная шкала НДФЛ позволит избежать переезда специалистов в другие страны, где уровень налогообложения выше, чем в России.

После налоговых изменений и введения полноценной прогрессивной шкалы НДФЛ Россия практически ничем не будет отличаться от других стран, что позволит избежать перетока кадров, считают власти.

Минфин предлагает вместо двух существующих ступеней прогрессии НДФЛ сделать пять:

13% — при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);

15% — для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. руб. в месяц (2,4–5 млн руб. в год). В Госдуме ранее рекомендовали установить 15-процентный НДФЛ для доходов выше 150 тыс. руб. в месяц;

18% — для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц (5–20 млн руб. в год);

20% — для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн руб. в год);

22% — при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год).

Для сравнения, в Белоруссии в зависимости от размера доходов с граждан удерживают налог по ставке 13% или 25%, в Армении ставка НДФЛ составляет 20%, в Азербайджане — 14% или 25%.

В Китае, Турции и Иране действуют многоступенчатые шкалы НДФЛ. Например, в Китае максимальные ставки находятся в диапазоне от 30% до 45%, а пороги применения высоких ставок намного ниже, чем в РФ.

Для жителей западных стран на уплату НДФЛ приходится почти половина зарплаты. Например, в максимальная ставка налога составляет 46%, в Германии — 47,5%, в Австрии — 55%, а во Франции — 55,4%.