Упрощенцы будут платить НДС

Разобрали виды онлайн-касс для бизнеса. И сделали гайд в помощь, чтобы избавить вас от мук выбора

Когда только открываешь бизнес, сложно со многим. В том числе с выбором онлайн-кассы. Боишься, что купишь не ту, отдашь кучу денег, а аппарат медленно печатает чеки — и очередь из покупателей бунтует. Или нужно быстро отчитаться за проданную бутылку пива, а касса такая: «Я не умею». Рассказываем, как выбрать кассовую технику, чтобы потом не пришлось мучаться.