Упрощенцы будут платить НДС

При доходах свыше 60 млн рублей на УСН надо будет платить НДС.
Ставки по НДС будут такие:
на ОСНО – 20% (10% по некоторым товарам) + право на вычет;
на УСН с доходами до 250 млн рублей – 5% без права на вычет;
на УСН с доходами до 450 млн рублей – 7% без права на вычет.
Как изменится лимит по УСН, мы рассказывали тут.
Комментарии12
Если это НДС, то он перекладывается на покупателя?
Удобненько. Нет вам вычета. Я бы может меньше 5% заплатила. Или к возврату взяла? А теперь нельзя возвратить ндс.
я так понимаю нет права на вычеты по "входному" НДС у самих продавцов, а не у их покупателей
Вообще сплошное непонимание. Есть договоры упрощенца со своими покупателями. С какого-то момента стоимость ультимативно поднимается на сумму НДС?
Вот вот. То есть два договора например по одному покупателю. Один в начале года. Другой в конце. В одном есть ндс в другом нет. Или так. Договор без ндс заключен в начале года. Оплата в конце. Она будет с ндс или без? Плюс если ндс к возврату например может образоваться, нам его вернуть нельзя.
а если договор не на один год, то в конце 2025 года с НДС, а в начале 2026 опять без? :о))
Рекомендую с сегодняшнего дня включать в договор оговорку о том, что вы имеете право увеличить цену на НДС в случе его введения.
Опять же. НДС 5%. Это сделать новое кбк. Новую декларацию. Все время. А пока считайте и платите руками.