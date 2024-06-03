Новый закон: без открытия банковского счета можно отправить до 100 тысяч рублей

Установленный лимит снизит отток капитала из страны, а также будет препятствовать отмыванию денежных средств.

Владимир Путин подписал закон, который устанавливает максимальный разовый порог в 100 000 рублей при переводе денежных средств без открытия банковского счета и при упрощенной идентификации клиента.

Для упрощенной проверки нужно предоставить банку ФИО и паспортные данные клиента.

«Если физическому лицу будет необходимо сделать разовый платеж на большую сумму, чем 100 тыс. рублей, потребуется прохождение полной идентификации. В этом случае электронное средство платежа станет персонифицированным с лимитом разовой операции в 600 тыс. рублей», — объяснили в Росфинмониторинге.

Полная идентификация происходит при личном визите в отделение банка, где сотрудники смогут запросить дополнительные сведения — например, узнать цель совершения денежной операции.

Сейчас при переводах на сумму свыше 15 тыс. рублей достаточно предоставить банку паспортные данные, максимальный лимит не установлен.

Закон вступит в силу через год после официальной публикации.