Как сделать запись в трудовой книжке бухгалтера. Опрос

Если сотрудника принимают на работу в конкретный отдел, то об этом надо сделать запись в трудовой книжке. Что писать сначала – должность или отдел?

Ответ на этот вопрос дал Роструд.

Порядок ведения бумажных трудовых книжек утвержден приказом Минтруда от 19.05.2021 № 320н.

В графе 3 делают запись о принятии или назначении в структурное подразделение организации с указанием его конкретного наименования, наименования должности, профессии с указанием квалификации.

Структурное подразделение указывают, если условие о работе в нем включено в трудовой договор.

Если буквально следовать этой норме, то сначала надо писать подразделение, а потом должность. Но Роструд ответил, что это не принципиально. Можно и так, и так.

Можно написать:

Принята в бухгалтерию на должность главного бухгалтера.

Принята на должность главного бухгалтера в бухгалтерию.

А как вы в такой ситуации заполняете трудовую книжку?

Как вы указываете подразделение в трудовых книжках сотрудников? Анонимный опрос Сначала пишу подразделение, потом должность Сначала пишу должность, потом подразделение Не заморачиваюсь последовательностью. Иногда сначала пишу подразделение, иногда сначала должность Вообще не указываю подразделение Проголосовали 8 человек

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