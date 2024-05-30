Как сделать запись в трудовой книжке бухгалтера. Опрос

Ответ на этот вопрос дал Роструд.
Порядок ведения бумажных трудовых книжек утвержден приказом Минтруда от 19.05.2021 № 320н.
В графе 3 делают запись о принятии или назначении в структурное подразделение организации с указанием его конкретного наименования, наименования должности, профессии с указанием квалификации.
Структурное подразделение указывают, если условие о работе в нем включено в трудовой договор.
Если буквально следовать этой норме, то сначала надо писать подразделение, а потом должность. Но Роструд ответил, что это не принципиально. Можно и так, и так.
Можно написать:
Принята в бухгалтерию на должность главного бухгалтера.
Принята на должность главного бухгалтера в бухгалтерию.
А как вы в такой ситуации заполняете трудовую книжку?
Как вы указываете подразделение в трудовых книжках сотрудников?
Анонимный опрос
Как заполнять трудовые книжки и любые отчеты по сотрудникам без ошибок, расскажем на курсе «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП».
Вы научитесь вести кадровый учет, увольнять и принимать сотрудников, оформлять все виды рабочего времени, отпуска и пособия, вести воинский учет и работать в 1С:ЗУП.
Сейчас вы можете купить курс по выгодной цене за 8 900 рублей вместо
32 890 рублей!
Программа соответствует профстандарту «Специалист по управлению персоналом» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
Комментарии1
Призадумалась. Не помню. Наверное не заморачиваюсь даже там, где подразделения есть. А в большинстве случаев их конечно нет.
А еще можно писать - принята на должность бухгалтера, а можно - принята бухгалтером. Я обычно второй вариант использую.