Власти предлагают перевести беременных и мам с маленькими детьми на удаленку

Власти хотят стимулировать компании к переводу беременных и матерей с малолетними детьми на удаленку. Такие рекомендации готовит Минтруд.

Для работодателей в России хотят ввести стимулы, которые будут поощрять сотрудников с семейными обязанностями. Речь идет о переводе беременных женщин и родителей, имеющих маленьких детей, на дистанционную работу. Инициатива поможет сгладить дефицит кадров и снизить занятость в неформальном секторе. А также поддержит семьи с детьми, которые сегодня главный приоритет для государства.

В пресс-службе Минтруда «Известиям» заявили, что программа по стимулированию работодателей к поощрению сотрудников с детьми уже разработана.

Напомним, в марте представители Счетной палаты предлагали обязать работодателей переводить на удаленный либо гибкий режим сотрудниц с семейными обязанностями — при их желании и при наличии объективных возможностей.