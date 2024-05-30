Власти предлагают перевести беременных и мам с маленькими детьми на удаленку

Для работодателей в России хотят ввести стимулы, которые будут поощрять сотрудников с семейными обязанностями. Речь идет о переводе беременных женщин и родителей, имеющих маленьких детей, на дистанционную работу. Инициатива поможет сгладить дефицит кадров и снизить занятость в неформальном секторе. А также поддержит семьи с детьми, которые сегодня главный приоритет для государства.
В пресс-службе Минтруда «Известиям» заявили, что программа по стимулированию работодателей к поощрению сотрудников с детьми уже разработана.
Напомним, в марте представители Счетной палаты предлагали обязать работодателей переводить на удаленный либо гибкий режим сотрудниц с семейными обязанностями — при их желании и при наличии объективных возможностей.
Комментарии1
автор, ну что репостить бездумно(( хотя бы написал свое мнение. Допустим расшифровал что такое "сектор неформальной экономики". Можно было обсудить, а так, одно......, да и ключевое: "Власти хотят стимулировать компании"