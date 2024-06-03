💥 Бодрящие скидки на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Старт обучения уже 1 июня!

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Выбрали самые нужные бухгалтеру курсы «Клерка» с дипломом или удостоверением Рособорнадзора!

Вы узнаете, как вести налоговый учет для компаний и ИП на УСН, разберетесь во всех изменениях в УСН, сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков.

После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, внесенный в госреестр ФИС ФРДО.

Скидка 73%: 7 600 рублей вместо 28 600 рублей.

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На курсе вы освоите базовые знания по расчету различных выплат сотрудникам, ведению и автоматизации учета в 1С, своевременной уплате налогов и подготовке отчетности с учетом всех изменений 2024 года.

После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, внесенный в госреестр ФИС ФРДО.

Скидка 68%: 8 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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Вы научитесь вести учет на маркетплейсах и оказывайте бухгалтерские услуги селлерам. После курса сможете выбрать маркетплейс и форму бизнеса для торговли на нем, вести бухгалтерию, проводить операции в 1С, разбираться в отчетах маркетплейсов, считать налоги без ошибок.

После обучения вы получите удостоверение на 72 ак. часа, внесенное в госреестр ФИС ФРДО.

Скидка 65%: 9 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчете НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.

После обучения вы получите удостоверение на 72 ак. часа, внесенное в госреестр ФИС ФРДО.

Скидка 64%: 12 400 рублей вместо 35 200 рублей.

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На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

После обучения вы получите удостоверение на 140 ак. часов, внесенное в госреестр ФИС ФРДО.

Скидка 69%: 7 300 рублей вместо 24 200 рублей.

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