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Обучение для бухгалтеров

💥 Бодрящие скидки на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Старт обучения уже 1 июня!

Глоток зимнего воздуха летом! Набираем первый летний поток-2024 по новогодним ценам с максимальными скидками. Начало обучения 1 июня. Скорее записывайтесь, чтобы за лето повысить квалификацию и выйти на новый уровень знаний!

К старту лета мы делаем подарок и до 1 июня возвращаем новогодние скидки на курсы повышения квалификации с удостоверением!

До старта обучения всего 2 дня — торопитесь записаться, чтобы за лето повысить квалификацию и выйти на новый уровень зарплаты. Полный список курсов со скидками смотрите в каталоге!

Выбрали самые нужные бухгалтеру курсы «Клерка» с дипломом или удостоверением Рособорнадзора!

Главный бухгалтер на УСН

Вы узнаете, как вести налоговый учет для компаний и ИП на УСН, разберетесь во всех изменениях в УСН, сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков.

После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, внесенный в госреестр ФИС ФРДО.

Скидка 73%: 7 600 рублей вместо 28 600 рублей.

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Бухгалтер по зарплате

На курсе вы освоите базовые знания по расчету различных выплат сотрудникам, ведению и автоматизации учета в 1С, своевременной уплате налогов и подготовке отчетности с учетом всех изменений 2024 года.

После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, внесенный в госреестр ФИС ФРДО.

Скидка 68%: 8 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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Бухгалтер маркетплейса

Вы научитесь вести учет на маркетплейсах и оказывайте бухгалтерские услуги селлерам. После курса сможете выбрать маркетплейс и форму бизнеса для торговли на нем, вести бухгалтерию, проводить операции в 1С, разбираться в отчетах маркетплейсов, считать налоги без ошибок.

После обучения вы получите удостоверение на 72 ак. часа, внесенное в госреестр ФИС ФРДО.

Скидка 65%: 9 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2024 году

Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчете НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.

После обучения вы получите удостоверение на 72 ак. часа, внесенное в госреестр ФИС ФРДО.

Скидка 64%: 12 400 рублей вместо 35 200 рублей.

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Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах

На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

После обучения вы получите удостоверение на 140 ак. часов, внесенное в госреестр ФИС ФРДО.

Скидка 69%: 7 300 рублей вместо 24 200 рублей.

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Больше курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки со скидками в каталоге!

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ТРИО

ERP бюджетирование: возможности применения

Блок «Бюджетирование» в 1С:ERP предназначен для комплексного планирования, контроля и анализа финансовых потоков внутри организации.

ERP бюджетирование: возможности применения

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
РСВ

📌 РСВ с неправильным ИНН и ОГРНИП на титульном листе не пройдет проверку

СНИЛС и ФИО сотрудников из раздела 3 РСВ сверяют с данными ФНС по учету налогоплательщиков. ФНС уточнила два контрольных соотношения для РСВ и ввела пять новых.

ПланФикс
Бухгалтерский аутсорсинг

Чек-лист для бухгалтерской компании: как устанавливать цены на услуги, чтобы не прогореть

Один из главных вопросов у бухгалтерской фирмы — как установить цены на свои услуги. Он актуален не только для новой компании, но и для тех, кто работает уже давно. Инфляция «съедает» прибыль, конкурентов становится больше, а требования клиентов — выше. Поэтому важно установить обоснованные цены, которые не отпугнут заказчиков и принесут прибыль самой фирме.

Чек-лист для бухгалтерской компании: как устанавливать цены на услуги, чтобы не прогореть

Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Трудовое право

Несовершеннолетним студентам дали больше трудовых прав

Студентам разрешат работать в выходные и праздники. Сейчас для сотрудников младше 18 лет действует запрет на работу по выходным (кроме творческих работников).

Подпислон
ЭДО

Электронный документооборот в посуточной аренде. Зачем нужен? Как организовать

Используя электронный документооборот, можно удобно и дистанционно провести сделку по посуточной сдаче объекта недвижимости, подписав договор и акт передачи объекта с помощью кода из СМС-сообщения. Реализовать такую задачу можно с помощью сервиса «Подпислон», который работает на базе Простой электронной подписи (ПЭП). При этом арендаторам не нужно отдельно получать электронную подпись на токене. Все происходит в пару кликов.

Электронный документооборот в посуточной аренде. Зачем нужен? Как организовать
Клерк
Обучение для бухгалтеров

💥 Бодрящие скидки на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Старт обучения уже 1 июня!

Глоток зимнего воздуха летом! Набираем первый летний поток-2024 по новогодним ценам с максимальными скидками. Начало обучения 1 июня. Скорее записывайтесь, чтобы за лето повысить квалификацию и выйти на новый уровень знаний!

💥 Бодрящие скидки на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Старт обучения уже 1 июня!
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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Обучение для бухгалтеров

💥 Бодрящие скидки на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Старт обучения уже 1 июня!

Глоток зимнего воздуха летом! Набираем первый летний поток-2024 по новогодним ценам с максимальными скидками. Начало обучения 1 июня. Скорее записывайтесь, чтобы за лето повысить квалификацию и выйти на новый уровень знаний!

Консалтинг Онлайн
Ликвидация бизнеса

Ликвидация АО 2024: как правильно ликвидировать акционерное общество без лишних затрат

Рассказываем, какие шаги предпринять для ликвидации АО в 2024 году, какие обязательные документы предоставить и где размещать необходимые сведения о ликвидации акционерного общества.

Ликвидация АО 2024: как правильно ликвидировать акционерное общество без лишних затрат
Константин Чупырь
Дробление бизнеса

7 рабочих методов, доказывающих дробление, которые используют налоговики

Доказательств фиктивного дробления бизнеса множество. Есть прямые и существенные, есть косвенные доказательства, которые действенны только при рассмотрении их в совокупности. Те же доказательства дробления бизнеса могут быть реабилитирующие.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
НДС

С товаров из ЕАЭС будут удерживать НДС на территории России

Если онлайн-площадки продают товары из ЕАЭС жителям РФ, то с заказов будут взимать НДС.

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Медицина

Три лайфхака бухгалтеру для здорового питания. С чего начать

Пищевые привычки — то, с чем мы живем всю жизнь. Они складывались десятилетиями, и порой кажется, что меняют их только какие-то волшебные люди со стальной силой воли.

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НДФЛ

НДФЛ иностранного работника можно уменьшить на его авансовый платеж по патенту

При расчете зарплаты патентных иностранцев учитывают фиксированный авансовый платеж по НДФЛ который они оплатили. Для этого нужны документы.

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Моё дело
НДС

Как экспортёрам подтверждать нулевую ставку НДС: изменения с 1 июля 2024 года

С начала 2024 года экспортёрам упростили процедуру подтверждения нулевой ставки НДС. А с 1 июля 2024 года они будут формировать и направлять электронные реестры по новым правилам. Рассказываем об этих и других изменениях Налогового кодекса.

Как экспортёрам подтверждать нулевую ставку НДС: изменения с 1 июля 2024 года
Обзоры для бухгалтера

НДФЛ в 2024 году: самые важные письма ФНС и Минфина. Обзор для бухгалтера

Подготовили для вас большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по НДФЛ. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Бесплатно с IT-компании

Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями

В НК РФ есть закрытый перечень доходов IT-компаний, которые учитывают для права на налоговые льготы. В этом материале – таблица с перечнем и разъяснения Минфина по этой теме.

Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями

Бакальчук предложила создать в России министерство маркетплейсов

Основательница Wildberries заявила, что нужно создать министерство, регулирующее ритейл и маркетплейсы.

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Наталия Лукина
Пользователи интернета

🔥Пост на прокачку! В Трибуне теперь можно прокачивать свои статьи

На «Клерке» вышел новый релиз. Наша команда добавила супер опцию для пользователей Трибуну — платное продвижение постов. Расскажем, как это будет работать. Ставьте лайк и забирайте в закладки!

🔥Пост на прокачку! В Трибуне теперь можно прокачивать свои статьи
Qugo
Самозанятые

Сотрудничество с самозанятыми: все за и против

Число самозанятых в России достигло 10 миллионов и каждый день к ним присоединяются более 8,5 тысяч человек. В чем преимущества сотрудничества с плательщиками НПД для заказчиков, и какие есть подводные камни.

Сотрудничество с самозанятыми: все за и против

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

🚚 Грузоперевозки для клиентов из стран ЕАЭС облагаются НДС по ставке 0% или 20%

При сделках с контрагентами из стран ЕАЭС взимание косвенных налогов при работах, услугах идет в стране, территория которой признается местом реализации. При грузоперевозках место реализации – страна исполнителя.

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АКГ «Созидание и Развитие»
Экономические преступления

Ответственность генерального директора за вывод активов

Бизнес терпит крах — и руководство начинает «спасать» имущество, то есть проводить разного рода операции по выводу активов. Или бизнес вполне здоров, но «внезапно» руководителю понадобились деньги — и он производит изъятие в свою пользу. За вывод активов директор несет ответственность.

Ответственность генерального директора за вывод активов