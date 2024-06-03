💥 Бодрящие скидки на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Старт обучения уже 1 июня!

К старту лета мы делаем подарок и до 1 июня возвращаем новогодние скидки на курсы повышения квалификации с удостоверением!
До старта обучения всего 2 дня — торопитесь записаться, чтобы за лето повысить квалификацию и выйти на новый уровень зарплаты. Полный список курсов со скидками смотрите в каталоге!
Выбрали самые нужные бухгалтеру курсы «Клерка» с дипломом или удостоверением Рособорнадзора!
Главный бухгалтер на УСН
Вы узнаете, как вести налоговый учет для компаний и ИП на УСН, разберетесь во всех изменениях в УСН, сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков.
После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, внесенный в госреестр ФИС ФРДО.
Скидка 73%: 7 600 рублей вместо
28 600 рублей.
Бухгалтер по зарплате
На курсе вы освоите базовые знания по расчету различных выплат сотрудникам, ведению и автоматизации учета в 1С, своевременной уплате налогов и подготовке отчетности с учетом всех изменений 2024 года.
После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, внесенный в госреестр ФИС ФРДО.
Скидка 68%: 8 900 рублей вместо
28 600 рублей.
Бухгалтер маркетплейса
Вы научитесь вести учет на маркетплейсах и оказывайте бухгалтерские услуги селлерам. После курса сможете выбрать маркетплейс и форму бизнеса для торговли на нем, вести бухгалтерию, проводить операции в 1С, разбираться в отчетах маркетплейсов, считать налоги без ошибок.
После обучения вы получите удостоверение на 72 ак. часа, внесенное в госреестр ФИС ФРДО.
Скидка 65%: 9 900 рублей вместо
28 600 рублей.
Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2024 году
Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчете НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.
После обучения вы получите удостоверение на 72 ак. часа, внесенное в госреестр ФИС ФРДО.
Скидка 64%: 12 400 рублей вместо
35 200 рублей.
Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах
На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.
После обучения вы получите удостоверение на 140 ак. часов, внесенное в госреестр ФИС ФРДО.
Скидка 69%: 7 300 рублей вместо
24 200 рублей.
Больше курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки со скидками в каталоге!
Начать дискуссию