«Магнит» поддержал повышение налога на прибыль до 25%

Компания ожидает, что увеличенные ставки налога на прибыль приведут к росту потребительского спроса.

Ретейлер «Магнит» поддерживает повышенную ставку налога на прибыль компаний. По мнению организации, это позволит улучшить благосостояние страны и хорошо скажется на потребительском спросе.

«Мы считаем, что увеличение ставки налога на прибыль будет содействовать реализации социальных программ, улучшению экономического благосостояния страны и, как следствие, будет стимулировать рост потребительского спроса», — сказал главный финансовый директор группы «Магнит» Дмитрий Иванов.

В 2023 году «Магнит» заплатил налоги на сумму свыше 172 млрд рублей.

Согласно законопроекту, который Минфин внес в правительство, бизнес будет платить налог на прибыль 25% вместо 20%, установленных сейчас.