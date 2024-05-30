«Магнит» поддержал повышение налога на прибыль до 25%

Ретейлер «Магнит» поддерживает повышенную ставку налога на прибыль компаний. По мнению организации, это позволит улучшить благосостояние страны и хорошо скажется на потребительском спросе.
«Мы считаем, что увеличение ставки налога на прибыль будет содействовать реализации социальных программ, улучшению экономического благосостояния страны и, как следствие, будет стимулировать рост потребительского спроса», — сказал главный финансовый директор группы «Магнит» Дмитрий Иванов.
В 2023 году «Магнит» заплатил налоги на сумму свыше 172 млрд рублей.
Согласно законопроекту, который Минфин внес в правительство, бизнес будет платить налог на прибыль 25% вместо 20%, установленных сейчас.
Комментарии1
Мужик на телеге въезжает в село:
— Люди, я уголь привез!...
Лошадь оборачивается:
— Ох"еть [м]ля,..... он привез!