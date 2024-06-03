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Субсидиарная ответственность

Руководители брошенных компаний будут отвечать за бездействие

Директорам придется доказывать в суде, что их действия или бездействие не привели к тому, что компания оказалась не в состоянии рассчитаться с долгами. Раньше бремя доказывания лежало на кредиторах.

Верховный суд планирует ужесточить ответственность руководителей брошенных организаций. Компании исключаются из ЕГРЮЛ в административном порядке, однако у них могут остаться кредиторы с претензиями.

Пока что ВС возлагает бремя доказывания недобросовестности аффилированных лиц на кредиторов, но это может измениться. Сейчас экономическая коллегия рассматривает дело о субсидиарной ответственности директора компании с непогашенными долгами, исключенной из ЕГРЮЛ. Кредитор считает, что генеральный директор намеренно бросил фирму, не рассчитавшись с долгами. Об этом пишет «Коммерсант».

Арбитражный суд Московской области решил, что наличие долга у предприятия «не является бесспорным доказательством вины руководителя». Более того, просрочку допустили в 2016 году, до вступления в силу поправок о субсидиарной ответственности контролирующих лиц по обязательствам организации, исключенной из ЕГРЮЛ. Изменения начали действовать с 30 июля 2021 года.

В 2020-2022 годах ВС занимал мягкую позицию по отношению к руководителям брошенных компаний. В частности, кредитор ликвидированной компании должен доказать причинно-следственную связь между конкретными действиями или бездействием директора и тем, что компания не погасила долги.

Сейчас юристы заметили тренд на усиление ответственности директоров ликвидированных юрлиц, начала формироваться «более прокредиторская позиция», согласно которой именно привлекаемое к субсидиарной ответственности лицо должно доказать, что его действия или бездействие не привели к невозможности исполнения обязательств.

По данным ФНС в 2022-2023 годах в административном порядке из ЕРГЮЛ исключали больше 200 тыс. организаций ежегодно.

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Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
Субсидиарная ответственность

Руководители брошенных компаний будут отвечать за бездействие

Директорам придется доказывать в суде, что их действия или бездействие не привели к тому, что компания оказалась не в состоянии рассчитаться с долгами. Раньше бремя доказывания лежало на кредиторах.

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