При импорте товаров из ЕАЭС в счете-фактуре можно не указывать страну происхождения

В счете-фактуре есть графы 10 и 10а, где указывают страну происхождения и ее цифровой код. Эти данные берут из декларации на товары, а также счета-фактуры или товаросопроводительного документа, полученного от поставщика.

Кроме того, при реализации прослеживаемых товаров в счет-фактуру надо включить реквизиты прослеживаемости.

При ввозе товаров из стран ЕАЭС таможенная декларация не оформляется. В этой связи графы 10 и 10а счета-фактуры заполняются при наличии таких сведений в счете-фактуре поставщика прослеживаемых товаров.

Об этом сообщает ФНС в письме от 05.04.2024 № ЗГ-2-15/5332@.

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