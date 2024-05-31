Мнение: повышенные ставки НДФЛ должны начинаться не от 2,4 млн, а 50 млн рублей годового дохода

Известный юрист считает, что доход до 5 млн рублей в год, который Минфин предлагает облагать повышенной ставкой НДФЛ 15%, начиная с 2,4 млн, это еще не средний класс. Поэтому ставка должна быть общая 13%.

Такое мнение 30 мая в ТПП на общественных обсуждениях налоговых реформ в РФ высказал Владимир Кузнецов, вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член экспертного совета комитета по малому и среднему предпринимательству Госдумы. «Клерк» тоже принял участие в этом мероприятии, об этом мы сказали здесь.

Кузнецов считает, что планка в 5 млн рублей годового дохода, чтобы платить НДФЛ уже не по ставке 13%, занижена, так как это еще не средний класс — «это довольно скромно».

В качестве примера он привел семью, где жена и двое-трое детей, а работает только отец. Естественно, бремя всех расходов лежит на нем — обучение, лечение и др. И чего стоит хотя бы отправиться всей семьей в отпуск.

По мнению Кузнецова, он за повышенные ставки НДФЛ. Но — при доходе от 50 млн рублей в год — со ставкой 15%. И дальше пусть уже идут повышенные ставки.

Напомним, что по предложению Минфина начнет действовать прогрессивная шкала НДФЛ из пяти ступеней:

13% — при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);

15% — для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. руб. в месяц (2,4– 5 млн руб. в год ).

18% — для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц (5–20 млн руб. в год);

20% — для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн руб. в год);

22% — при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год).

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