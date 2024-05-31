Минприроды допустило больше 50 нарушений на сумму 74 млрд рублей

Ведомство допустило нарушения в сфере госзакупок, а также нарушило порядок ведения бухгалтерской и статистической отчетности.

Счетная палата выявила 56 нарушений в работе Минприроды за 2023 год, их общая сумма составляет больше 74 млрд рублей.

«Всего выявлено 56 нарушений и недостатков, в том числе 17 финансовых нарушений на общую сумму 74,4 млрд рублей, включая 6,2 млн р — ущерб, причиненный федеральному бюджету, 74 млрд — нарушения правил ведения бухгалтерского учета и 356 млн — прочие нарушения», — сказано в заключении аудиторов.

Министерство допустило нарушения в сфере госзакупок и контроля за реализацией объектов инвестиционной программы. Также был нарушен порядок утверждения и ведения сметы, не соблюдались правила предоставления нефинансовых активов и ведения бухгалтерской отчетности и статистической отчетности.

По результатам аудита Счетная палата направит обращение в Генпрокуратуру и в Федеральную антимонопольную службу.

В 2023 году от Минприроды в федеральный бюджет поступило 569,4 млн рублей, что в 1,7 раза выше прогноза.