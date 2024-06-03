ФНС будет автоматически рассылать письма о возможных нарушениях в работе ККТ

Налоговики дадут бизнесу шанс исправить ошибки в применении контрольно-кассовой техники. Информацию о возможных рисках отправят по ТКС, а также в личный кабинет налогоплательщика.

Налогоплательщики теперь смогут получать письма от налоговой с информацией о возможных рисках нарушения порядка применения контрольно-кассовой техники. Документы отправят по ТКС и через личные кабинеты.

«Если пользователь ККТ после рассмотрения письма нашел у себя нарушения, он может самостоятельно их исправить или обратиться за помощью в специализированные организации», — сказано в телеграм-канале ФНС.

Отвечать на автоматическую рассылку не нужно, важно только своевременно обнаружить ошибку и исправить ее, не дожидаясь штрафов от налоговых органов.

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Риск-ориентированный подход к контролю бизнеса. Актуальные рекомендации для розницы по требованиям со стороны ФНС и других регуляторов.

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