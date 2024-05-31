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Трудовые отношения

Работодателей обяжут вводить сокращенный рабочий день в жару

Если компания не может обеспечить комфортную температуру воздуха на рабочих местах сотрудников, то коллектив нужно отпускать с работы раньше.

В Госдуму внесли законопроект с поправками в ст. 92 ТК, которые обяжут работодателей сокращать продолжительность рабочего для при работе в условиях повышенных температур воздуха.

Сейчас в ТК нет пунктов, которые регулируют особенности работы сотрудников при высокой температуре воздуха.

«Данный пробел не позволяет оформить приказ о сокращении рабочего дня по причине повышенной температуры, что на практике зачастую вынуждает работодателей оформлять приказы о простое и в дальнейшем оплачивать время простоя в размере не менее двух третей средней заработной платы работника», — сказано в пояснительной записке.

Депутаты предлагают отпускать сотрудников с работы раньше, если работодатель не может обеспечить на рабочих местах температуру воздуха в пределах допустимых значений. В противном случае компании будет грозить ответственность по ст. 6.3 КоАП за несоблюдение санитарных правил и гигиенических нормативов.

По требованию сотрудника работодатель будет обязан сократить рабочий день:

  • на один час при температуре воздуха 28,5 градуса, при температуре от 29 градусов;

  • на два часа при температуре от 29 градусов;

  • на четыре часа при температуре от 30,5 градуса и выше.

Сейчас 47% сотрудников отмечают, что их работодатели не предпринимают никаких мер по обеспечению условий работы в жару.

Василий

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Комментарии

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  • bogdanovv

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Работодателей обяжут вводить сокращенный рабочий день в жару

Если компания не может обеспечить комфортную температуру воздуха на рабочих местах сотрудников, то коллектив нужно отпускать с работы раньше.

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