😟 Пороги доходов по НДФЛ и самозанятых нужно индексировать, но этого нет в законопроекте

Новые ставки НДФЛ и порог 2,4 млн рублей дохода для статуса самозанятого на НПД через несколько лет могут стать неактуальными из-за инфляции.

На это обратили внимание спикеры обсуждений налоговых реформ в ТПП 30 мая, на которых присутствовал «Клерк». Про это мероприятие в Торгово-промышленной палате мы говорили здесь.

По мнению Вадима Зарипова, руководителя практики нормотворчества и регуляторных инициатив МЭФ LEGA, новые ставки по НДФЛ, предложенные в законопроекте Минфина, через 5-7 лет могут стать неактуальными из-за роста инфляции. Поэтому нужен коэффициент-дефлятор для индексации, но его нет в законопроекте.

Профессор РАНХиГСС Светлана Миронова указала, что нужно индексировать и порог 2,4 млн для самозанятых.

Миронова — первая слева, Зарипов — четвертый.

Зарипов заключил, что сегодня не пересматриваются никакие параметры НПД. И, видимо, так будет до конца эксперимента.

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