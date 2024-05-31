😟 Пороги доходов по НДФЛ и самозанятых нужно индексировать, но этого нет в законопроекте

На это обратили внимание спикеры обсуждений налоговых реформ в ТПП 30 мая, на которых присутствовал «Клерк». Про это мероприятие в Торгово-промышленной палате мы говорили здесь.
По мнению Вадима Зарипова, руководителя практики нормотворчества и регуляторных инициатив МЭФ LEGA, новые ставки по НДФЛ, предложенные в законопроекте Минфина, через 5-7 лет могут стать неактуальными из-за роста инфляции. Поэтому нужен коэффициент-дефлятор для индексации, но его нет в законопроекте.
Профессор РАНХиГСС Светлана Миронова указала, что нужно индексировать и порог 2,4 млн для самозанятых.
Зарипов заключил, что сегодня не пересматриваются никакие параметры НПД. И, видимо, так будет до конца эксперимента.
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Комментарии1
А сейчас они хотят привязать 2, 4 млн к порогу 13% по НДФЛ, если будет индексация смз - этот лимит тоже нужно будет пересматривать, к какому то дефлятору привязывать