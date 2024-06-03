Выплаты директору компании облагаются НДФЛ в РФ, даже если он работает за границей

Выплаты от источников в РФ облагаются НДФЛ в РФ по ставке 13% (15%) для резидентов и 30% для нерезидентов.

При этом вознаграждение директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами совета директоров-налоговыми резидентами РФ, рассматриваются как доходы, полученные от источников в РФ.

Это правило для российских организаций действует независимо от места, где фактически исполнялись возложенные на директора управленческие обязанности.

Об этом сообщает Минфин в письме от 01.12.2023 № 03-04-06/116015.

Кроме того, с 2024 года доходом от источников в РФ считается зарплата дистанционных работников, даже если они нерезиденты. Соответственно, если директор работает дистанционно из заграницы, он будет платить НДФЛ в России.

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