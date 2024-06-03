Минфин может отменить НДС для инвестиционных платформ

Клиентам инвестиционных платформ больше не понадобится самостоятельно формировать реестры и сдавать декларации в отношении процентных доходов.

Минфин планирует предоставить инвестиционным платформам статус налогового агента. Также им хотят отменить НДС.

Центробанк уже поддержал инициативу наделить оператора инвестиционной платформы функциями налогового агента. Площадки будут удерживать и уплачивать НДФЛ в отношении процентных доходов по договорам займа. Заемщикам больше не придется формировать реестры и самостоятельно подавать декларации. Об этом узнали «Ведомости».

С 2019 года рынок краудлендинга вырос до 24 млрд рублей. К 2027 году число активных заемщиков увеличится до 50 тыс., а инвесторов — до 1 млн человек.

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