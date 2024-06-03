❗ Отгул за работу в выходной надо будет предоставить в течение года

Вместо двойной оплаты за работу в выходной день сотрудник может выбрать одинарную оплату и дополнительный выходной – отгул. Теперь в ТК четко пропишут срок его предоставления и компенсацию за его непредоставление.

В Госдуму внесен правительственный законопроект.

По новой норме статьи 153 ТК отгул может быть использован в течение года со дня работы в выходной день либо присоединен к отпуску, предоставляемому в указанный период.

То есть у сотрудника есть 1 год, чтобы использовать свой отгул.

Вместе с тем, если на момент увольнения он так и не использован, то работнику выплатят разницу между двойной оплатой, которую он мог получить за работу в выходной и одинарной, которую он фактически получил. То есть работнику оплатят неиспользованный отгул при увольнении.

Новая норма должна заработать с 1 марта 2025 года.

Ранее планировалось, что норма заработает с 1 сентября 2024. Причем в проекте про годовой срок предоставления отгула нормы не было.

Причина поправок – постановление Конституционного суда от 06.12.2023 № 56-П/2023. Бухгалтеры работали в выходные дни за отгулы. Но эти отгулы им никто не давал. А потом их уволили, и отгулы «сгорели». В итоге женщины дошли до КС и добились справедливости.