Женщинам с двумя детьми хотят сократить на час рабочую неделю

В Госдуму внесли законопроект о сокращенной рабочей неделе для женщин с двумя и более детьми. Они будут работать 39 часов в неделю.
«Законопроектом предусматривается установление сокращенной продолжительности рабочего времени для женщин, имеющих двух и более детей в возрасте до восемнадцати лет, на один час в неделю, то есть время их работы составит 39 часов в неделю», — сказано в пояснительной записке.
Заявлено, что кардинальным образом продолжительность рабочего времени не изменится, рынок труда не понесет потери, тогда как женщины смогут больше времени проводить с семьей.
Авторы законопроект считают, что действующие льготы полностью игнорируют такую категорию как женщины с двумя детьми, хотя она важна для выстраивания реалистичной демографической политики.
По данным Всероссийской переписи населения 2020 года, двое детей было у 17,9 млн человек.
Комментарии2
этого часа обязательно хватит, чтобы воспитать двух детей!
а что ж не написали, что "При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе" в законопроекте