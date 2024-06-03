Женщинам с двумя детьми хотят сократить на час рабочую неделю

Мамы двух и более детей будут работать 39 часов в неделю, что позволит им проводить с семьей больше свободного времени.

В Госдуму внесли законопроект о сокращенной рабочей неделе для женщин с двумя и более детьми. Они будут работать 39 часов в неделю.

«Законопроектом предусматривается установление сокращенной продолжительности рабочего времени для женщин, имеющих двух и более детей в возрасте до восемнадцати лет, на один час в неделю, то есть время их работы составит 39 часов в неделю», — сказано в пояснительной записке.

Заявлено, что кардинальным образом продолжительность рабочего времени не изменится, рынок труда не понесет потери, тогда как женщины смогут больше времени проводить с семьей.

Авторы законопроект считают, что действующие льготы полностью игнорируют такую категорию как женщины с двумя детьми, хотя она важна для выстраивания реалистичной демографической политики.

По данным Всероссийской переписи населения 2020 года, двое детей было у 17,9 млн человек.