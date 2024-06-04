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Лимиты по УСН

Власти увеличат порог для применения УСН

Предпринимателей с доходом свыше 60 млн рублей обяжут платить НДС. На выбор им предложат платить налог по ставке 20% и сохранить вычеты, либо отказаться от вычетов по НДС и платить 5 или 7%.

Кабмин внес с Госдуму законопроект с поправками в НК, которые направлены на донастройку налоговой системы.

«В Государственную Думу от Правительства РФ поступили законопроекты по совершенствованию налоговой системы. Они направлены в профильный Комитет по бюджету и налогам», — сказано на сайте ГД.

Для малого и среднего бизнеса до 450 млн рублей увеличат лимиты по доходам для применения УСН. Порог по основным средствам поднимут до 200 млн рублей.

«В том числе повышается до 337,5 млн рублей величина предельного размера доходов организаций в целях перехода на УСН. Указанные величины предельного размера доходов и остаточной стоимости основных средств будут ежегодно индексироваться на коэффициент-дефлятор», — сказано в пояснительной записке.

При этом предприятия с доходами свыше 60 млн рублей обязаны платить НДС и отказаться от повышенных ставок в размере 8% — если объект налогообложения доходы, и 20% — доходы минус расходы.

У бизнеса будет альтернатива по выплате НДС:

  • либо общий режим — 20% НДС со всеми вычетами;

  • либо 5% НДС — без права на вычеты (для доходов меньше 250 млн руб.) и 7% НДС (для доходов до 450 млн).

Решить, какой режим использовать, предприниматели смогут самостоятельно. Сейчас 96,8% ИП на УСН получают выручку до 60 млн. Это значит, что пересмотр налоговой системы не затронет большинство налогоплательщиков.

В Минфине считают, что «такой подход позволит малому бизнесу плавно встраиваться в общую систему налогообложения, масштабируя свои предприятия, и при этом направлен на пресечение схем дробления бизнеса».

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Предпринимателей с доходом свыше 60 млн рублей обяжут платить НДС. На выбор им предложат платить налог по ставке 20% и сохранить вычеты, либо отказаться от вычетов по НДС и платить 5 или 7%.

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