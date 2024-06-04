Сбой покупкам не помеха: Верховный суд защитил покупателей товаров по низким ценам

Продавец не может в одностороннем порядке изменить стоимость товара, даже если в магазине произошел технический сбой.

Верховный суд встал на сторону покупателя, которому удалось из-за технического сбоя в интернет-магазине купить холодильник за 500 рублей. В решении сказано, что продавец должен следить за стоимостью своих товаров и публичной офертой, а покупатель не обязан проверять адекватность цен.

Пользователь интернет-магазина заказал холодильник за 500 рублей во время технического сбоя. Продавец обнаружил ошибку и аннулировал заказ, вернув деньги. Однако покупатель настоял на исполнении договора. Об этом пишет РАПСИ.

Районный суд частично удовлетворил иск — взыскал с магазина компенсацию морального вреда в размере 500 рублей, 250 рублей штрафа, а также оплату услуг представителя. При этом продавца не обязали доставить купленный холодильник.

Разбирательство дошло до Верховного суда, который разъяснил, что при дистанционном способе продажи товара продавец обязан заключить договор купли-продажи с любым желающим покупателем на условиях оферты.

«Фиксация цены происходит в момент заключения договора между покупателем и интернет-магазином, который определяется моментом оформления заказа с присвоением ему номера, который позволяет потребителю получить информацию о заключенном договоре розничной купли-продажи и его условиях. Изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке уже не вправе», — сказано в решении ВС.

Судебная коллегия по гражданским делам отправила дело на новое рассмотрение с учетом позиции ВС.

В 2022 году с подобной проблемой столкнулась сеть магазинов DNS, которой не удалось удержать товар, проданный по ошибке со сверхнизкой ценой.