Как изменятся стандартные вычеты на детей: таблица

Такие поправки в НК заложены законопроекте, который сегодня внесен в Госдуму.
Смотрите в нашей таблице, как изменятся стандартные вычеты по НДФЛ на детей.
2024
2025
Вычет на 1-го ребенка
1 400
1 400
Вычет на 2-го ребенка
1 400
2 800
Вычет на 3-го и последующих детей
3 000
6 000
Вычет на ребенка-инвалида
12 000
12 000
Лимит дохода для вычета
350 000
450 000
Основание для вычета
Заявление + документы на детей
Документы на детей
Работодатели будут предоставлять вычет без заявления на основании имеющихся сведений о детях сотрудников.
Сотрудники имеют право такие документы предоставить (о возрасте детей, обучении, инвалидности) и обязаны информировать работодателя, если что-то изменилось.
Если вычеты в итоге будут предоставлены в большем размере, чем следовало, то сотруднику придет налоговое уведомление из ИФНС с доплатой НДФЛ.
Про новый стандартный вычет за нормы ГТО мы рассказывали тут.
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