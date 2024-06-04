Как изменятся стандартные вычеты на детей: таблица

С 2025 года вычеты на детей будут в 2 раза больше. Лимит дохода тоже вырастет. И получить вычеты можно будет без заявления.

Такие поправки в НК заложены законопроекте, который сегодня внесен в Госдуму.

Смотрите в нашей таблице, как изменятся стандартные вычеты по НДФЛ на детей.

2024 2025 Вычет на 1-го ребенка 1 400 1 400 Вычет на 2-го ребенка 1 400 2 800 Вычет на 3-го и последующих детей 3 000 6 000 Вычет на ребенка-инвалида 12 000 12 000 Лимит дохода для вычета 350 000 450 000 Основание для вычета Заявление + документы на детей Документы на детей

Работодатели будут предоставлять вычет без заявления на основании имеющихся сведений о детях сотрудников.

Сотрудники имеют право такие документы предоставить (о возрасте детей, обучении, инвалидности) и обязаны информировать работодателя, если что-то изменилось.

Если вычеты в итоге будут предоставлены в большем размере, чем следовало, то сотруднику придет налоговое уведомление из ИФНС с доплатой НДФЛ.

Про новый стандартный вычет за нормы ГТО мы рассказывали тут.