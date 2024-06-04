С дохода от продажи квартиры надо будет платить НДФЛ по ставке 13% или 15%

Сейчас доход от продажи недвижимости облагается по ставке 13% независимо от суммы такого дохода. С 2025 года ставка будет зависеть от его размера.

Поправки в НК вносит законопроект № 639663-8.

Для дохода от продажи квартиры или в виде полученной в дар квартиры ставки НДФЛ будут такие:

13% — для дохода до 2,4 млн рублей;

15% — для дохода свыше 2,4 млн.

Речь идет о налоговой базе – это сумма дохода за минусом вычета.

Например, если вы купили квартиру за 2 млн. руб., а продали за 5 млн, сейчас вы заплатите 13% с 3 млн рублей. А в 2025 году при таких же исходных данных надо будет платить 13% с 2,4 млн рублей и 15% с 600 тыс. рублей.

Кроме того, сейчас доход от продажи посчитают не ниже 0,7 от кадастровой стоимости.

С 2025 года регионы получат право увеличивать этот коэффициент вплоть до 1.

То есть в некоторых регионах при продаже квартиры доход для НДФЛ будут брать в размере кадастровой стоимости, даже если вы продали это жилье дешевле.