С дохода от продажи квартиры надо будет платить НДФЛ по ставке 13% или 15%

Поправки в НК вносит законопроект № 639663-8.
Для дохода от продажи квартиры или в виде полученной в дар квартиры ставки НДФЛ будут такие:
13% — для дохода до 2,4 млн рублей;
15% — для дохода свыше 2,4 млн.
Речь идет о налоговой базе – это сумма дохода за минусом вычета.
Например, если вы купили квартиру за 2 млн. руб., а продали за 5 млн, сейчас вы заплатите 13% с 3 млн рублей. А в 2025 году при таких же исходных данных надо будет платить 13% с 2,4 млн рублей и 15% с 600 тыс. рублей.
Кроме того, сейчас доход от продажи посчитают не ниже 0,7 от кадастровой стоимости.
С 2025 года регионы получат право увеличивать этот коэффициент вплоть до 1.
То есть в некоторых регионах при продаже квартиры доход для НДФЛ будут брать в размере кадастровой стоимости, даже если вы продали это жилье дешевле.
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