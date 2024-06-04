👉 Чтобы не платить НДС, упрощенцам придется сдавать уведомление

С 2025 года организации и ИП на УСН по умолчанию становятся плательщиками НДС. То есть применение УСН уже не предусматривает освобождение от налога на добавленную стоимость.

Такая норма заложена в законопроекте, который правительство внесло в Госдуму.

Тем не менее упрощенцы могут не платить НДС при доходе до 60 млн рублей. Но эта льгота не автоматическая. Освобождение от НДС будет по ст. 145 НК – по уведомлению.

Сдать уведомление можно электронно по ТКС или через личный кабинет, а также на бумаге – в том числе отправить по почте заказным письмом. Через 6 дней после отправки уведомление будет считаться сданным.

Причем форма уведомления будет новая. Сейчас ее утверждает Минфин. С 2025 года это будет делать ФНС.

В отличие от компаний на ОСНО, упрощенцам не придется ежегодно подтверждать свое право на льготу. Однажды подав уведомление, отказать в льготе уже нельзя. Но можно потерять право на нее.

Право будет утеряно, когда доходы превысят 60 млн рублей. Утрата права идет с 1-го числа месяца, в котором доход превысил лимит.