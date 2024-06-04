👉 Чтобы не платить НДС, упрощенцам придется сдавать уведомление

Такая норма заложена в законопроекте, который правительство внесло в Госдуму.
Тем не менее упрощенцы могут не платить НДС при доходе до 60 млн рублей. Но эта льгота не автоматическая. Освобождение от НДС будет по ст. 145 НК – по уведомлению.
Сдать уведомление можно электронно по ТКС или через личный кабинет, а также на бумаге – в том числе отправить по почте заказным письмом. Через 6 дней после отправки уведомление будет считаться сданным.
Причем форма уведомления будет новая. Сейчас ее утверждает Минфин. С 2025 года это будет делать ФНС.
В отличие от компаний на ОСНО, упрощенцам не придется ежегодно подтверждать свое право на льготу. Однажды подав уведомление, отказать в льготе уже нельзя. Но можно потерять право на нее.
Право будет утеряно, когда доходы превысят 60 млн рублей. Утрата права идет с 1-го числа месяца, в котором доход превысил лимит.
Комментарии5
Ну и кто бы сомневался.
Давайте больше уведомлений. Нам нужно уведомлений много и разных. Упрощать, так упрощать))))
Какая интересная новость. То есть УСН вообще никак не означает, что люди без НДС работают. Сижу думаю, какие документы с них просить со следущего года для подтверждения "Без НДС". Вот это гребаное уведомление это понятно. Что для подтверждения выручки, особенно у ИП?
Наконец-то о этой проблеме начали писать в электронных СМИ.
У меня один вопрос пока - кто не подаст уведомление автоматом попадёт на НДС и для него ставка станет сразу 20% или нет?
Детали, детали, детали - пока много вопросов.
Дай бог ко второму чтению появиться определенность в таких вопросах.
автоматом будет 5% или 7%. Для 20% надо перейти на ОСНО